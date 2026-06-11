«Норникель» запустил программу защиты биоразнообразия

По словам вице-президента по работе с инвесторами Владимира Жукова, при подготовке программы компания учитывала международные цели ООН, российские экологические ориентиры и рекомендации ученых. Вместе со специалистами был создан интегральный показатель состояния экосистем (ИПСЭ), который сейчас тестируют на отдельных территориях. Испытания системы планируют продолжать около двух лет.

Одним из направлений остается работа с заповедниками в регионах присутствия компании. В Лапландском заповеднике реализуется проект «Сохраним оленя вместе». «Норникель» также вошел в тройку лидеров рейтинга экологических практик фонда «Природа и люди» за 2025 год, отметил Жуков.