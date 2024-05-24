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Опубликовано 24 мая 2024, 18:35
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«Норникель» запустит высокотехнологичное производство

На базе Медного завода
«Норильский никель» анонсировал создание нового производства на базе Медного завода в Норильске, где планируется внедрить передовые технологии, включая 3D-печать. Старший вице-президент компании Лариса Зелькова уточнила, что медный завод будет модернизирован для развития современных технологий, что позволит внедрить новые производственные направления, такие как 3D-печать.
«Норникель» запустит высокотехнологичное производство

© Ferra.ru

Закрытие медного производства не повлечет за собой увеличение безработицы, по словам Зельковой. Компания готова адаптировать своих сотрудников и предложить им возможности трудоустройства на других предприятиях в городе.

Опыт компании в закрытии устаревших производств уже имеется, например, закрытие Никелевого завода в 2016 году привело к снижению выбросов в атмосферу. Зелькова подчеркнула, что компания обеспечила перераспределение сотрудников, помогла тем, кто хотел остаться, и предложила поддержку тем, кто решил уйти.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#производство
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#технологии