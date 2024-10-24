Ноутбук для российских школ Rikor на Ryzen 5 7430U показали в подробностях

Ноутбук Rikor NINO 16 разработан специально для учебных целей и произведён на заводе «Рикор» в Арзамасе. Он стал частью экспозиции ГК «Экзамен» на ММСО, где был представлен современный школьный класс, оборудованный передовыми решениями: робототехническими модулями, интерактивными досками и другими инструментами.

Rikor NINO 16 оснащён 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 7430U, интегрированной графикой AMD Radeon и дисплеем 350 нит с разрешением WUXGA. Его функционал позволяет подключать несколько экранов для работы с учебными материалами.