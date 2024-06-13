Новая агротехнология увеличит урожайность подсолнечника в России

Полевые опыты, проведенные на территории ООО «Агробиотехнопарк» в Татарстане, подтвердили эффективность новой технологии. Внесение серного бентонита в дозе 150 кг/га способствует не только увеличению массы семян, но и повышению высоты растений, что способствует сохранности урожая и улучшает его качество.

Эксперименты показали, что серосодержащие удобрения оказывают положительное влияние на фотосинтез и стойкость растений к стрессовым условиям. Это открывает новые перспективы для развития сельского хозяйства и повышения конкурентоспособности российского подсолнечника на мировом рынке.