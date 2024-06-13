Новая агротехнология увеличит урожайность подсолнечника в России

Опубликовано 13 июня 2024, 13:33
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Новая агротехнология увеличит урожайность подсолнечника в РоссииС использованием серного бентонита
Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали новую агротехнологию, способную значительно увеличить урожайность подсолнечника — ключевой культуры для производства масла в России. Новое удобрение на основе серного бентонита показало увеличение веса семян на 43%, благодаря чему сельхозпроизводители могут получать более высокие доходы.
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Полевые опыты, проведенные на территории ООО «Агробиотехнопарк» в Татарстане, подтвердили эффективность новой технологии. Внесение серного бентонита в дозе 150 кг/га способствует не только увеличению массы семян, но и повышению высоты растений, что способствует сохранности урожая и улучшает его качество.
Эксперименты показали, что серосодержащие удобрения оказывают положительное влияние на фотосинтез и стойкость растений к стрессовым условиям. Это открывает новые перспективы для развития сельского хозяйства и повышения конкурентоспособности российского подсолнечника на мировом рынке.
Автор:Ингела Воробьева
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