Новая хакерская группировка атаковала российские и белорусские госорганизации

Специалисты по информационной безопасности из компании BI.ZONE предупреждают, что эта группа начала свою деятельность не позднее апреля и уже совершила более 30 атак. Главным орудием этой группировки являются фишинговые письма, создаваемые с использованием коммерческого вредоносного программного обеспечения.

По словам руководителя управления киберразведки BI.ZONE Олег Скулкин, злоумышленники используют сервис IP Logger для создания ссылок в своих фишинговых сообщениях