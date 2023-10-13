Новая хакерская группировка атаковала российские и белорусские госорганизации

Новая хакерская группировка атаковала российские и белорусские госорганизацииМошенники пользуются сервисом IP Logger
Новая хакерская группировка, которая носит название "Sticky Werewolf" или "Липкий оборотень," активно атакует государственные организации в России и Белоруссии, рассказали специалисты по информационной безопасности «Известиям».
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Специалисты по информационной безопасности из компании BI.ZONE предупреждают, что эта группа начала свою деятельность не позднее апреля и уже совершила более 30 атак. Главным орудием этой группировки являются фишинговые письма, создаваемые с использованием коммерческого вредоносного программного обеспечения.
По словам руководителя управления киберразведки BI.ZONE Олег Скулкин, злоумышленники используют сервис IP Logger для создания ссылок в своих фишинговых сообщениях
Ссылки для мошеннических писем злоумышленники создают с помощью сервиса IP Logger. Он позволяет собирать информацию о кликнувших пользователях: время перехода, IP-адрес, страну и город, версию браузера и операционную систему, это помогает Sticky Werewolf отсеять системы, которые не представляют для них интереса, и сосредоточить атаки на наиболее приоритетных.
Особенностью этой группировки является также использование собственных доменных имен для создания фишинговых ссылок, что делает их менее подозрительными для жертв. Эксперты по безопасности отмечают, что эти ссылки ведут к вредоносным файлам с расширениями .exe или .scr, прикидывающимся документами Word или PDF, добавил Олег Скулкин.
Среди организаций, подвергшихся атакам Sticky Werewolf, оказались администрация Красноярского края, Брестский исполнительный комитет и другие. Эксперты призывают организации и частных пользователей оставаться настороже и быть бдительными при открытии подозрительных вложений и ссылок.