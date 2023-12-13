Новая космическая миссия: "Арктика-М" № 2 готовится к запуску

Первый спутник "Арктика-М" был запущен в феврале 2021 года, а новая группировка спутников будет расширена до четырех аппаратов. Это значит, что скоро появится возможность получать более точные данные о погоде и оперативнее реагировать на природные катаклизмы в Арктике.

Эти спутники будут обеспечивать непрерывное отслеживание поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, что поможет улучшить прогнозы погоды и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, отметили в Роскосмосе.