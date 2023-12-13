Новая космическая миссия: "Арктика-М" № 2 готовится к запуску

Новая космическая миссия: "Арктика-М" № 2 готовится к запускуЗапланированному на 16 декабря
На стартовом столе № 31 космодрома Байконур готовится к старту ракета "Союз-2.1б" с новым гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2. Роскосмос подтвердил, что после успешной установки спутника на стартовый комплекс, специалисты готовят его к запуску, запланированному на 16 декабря в 12:16 по московскому времени, пишет ТАСС ссылаясь на сообщение Роскосмоса.
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Первый спутник "Арктика-М" был запущен в феврале 2021 года, а новая группировка спутников будет расширена до четырех аппаратов. Это значит, что скоро появится возможность получать более точные данные о погоде и оперативнее реагировать на природные катаклизмы в Арктике.
Эти спутники будут обеспечивать непрерывное отслеживание поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, что поможет улучшить прогнозы погоды и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, отметили в Роскосмосе.