Новая методика МАИ ускорит поиск дефектов в композитах для авиации ракет в тысячи раз

Раньше поиск пустот и отслоений в композитах требовал ручного изучения снимков, что могло занимать недели. Новая методика объединяет объёмное 3D-сканирование и детальные микроскопические снимки «зон риска» в единый цифровой двойник. Алгоритм сам определяет местоположение, размер и форму дефекта, а также анализирует возможную причину его появления.

Метод уже протестирован на деталях из угле- и стеклопластиков, показав высокую точность и стабильность. Это ускорит контроль качества в ракето- и самолётостроении, где даже микроскопические дефекты могут снизить надёжность конструкции. В 2026 году планируются испытания на партнёрских предприятиях авиаотрасли.

«Композитные материалы сегодня широко применяются в авиа- и ракетостроении благодаря их высокой прочности при малом весе. Однако даже крошечные дефекты — пустоты, трещины, места отслоения волокна от основы — могут снизить надёжность конструкции. Раньше поиск таких дефектов на образцах конструкций или материала требовал ручной обработки снимков, полученных с помощью рентгеновской установки или электронного микроскопа, и занимал дни, а иногда и недели. Наша методика меняет этот подход: мы объединяем данные двух видов сканирования и анализируем их единым автоматическим алгоритмом, который сам находит проблемные зоны», — пояснил ведущий инженер лаборатории "Прочность" Центра композиционных конструкций МАИ Константин Шрамко.