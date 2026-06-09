В России
Опубликовано 09 июня 2026, 15:20
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Новая методика МАИ ускорит поиск дефектов в композитах для авиации ракет в тысячи раз

Компьютерное зрение и рентген-3D находят дефекты размером менее 1 микрометра
Инженеры МАИ разработали автоматический алгоритм, который по данным рентгеновского 3D-сканирования и электронной микроскопии находит трещины и расслоения в композитных материалах. Обработка занимает минуты вместо дней и недель ручного анализа, а точность позволяет видеть дефекты размером менее одной тысячной миллиметра. Методику уже опробовали на угле- и стеклопластиках для авиации.
Новая методика МАИ ускорит поиск дефектов в композитах для авиации ракет в тысячи раз

© Ferra.ru

Раньше поиск пустот и отслоений в композитах требовал ручного изучения снимков, что могло занимать недели. Новая методика объединяет объёмное 3D-сканирование и детальные микроскопические снимки «зон риска» в единый цифровой двойник. Алгоритм сам определяет местоположение, размер и форму дефекта, а также анализирует возможную причину его появления.

Метод уже протестирован на деталях из угле- и стеклопластиков, показав высокую точность и стабильность. Это ускорит контроль качества в ракето- и самолётостроении, где даже микроскопические дефекты могут снизить надёжность конструкции. В 2026 году планируются испытания на партнёрских предприятиях авиаотрасли.

«Композитные материалы сегодня широко применяются в авиа- и ракетостроении благодаря их высокой прочности при малом весе. Однако даже крошечные дефекты — пустоты, трещины, места отслоения волокна от основы — могут снизить надёжность конструкции. Раньше поиск таких дефектов на образцах конструкций или материала требовал ручной обработки снимков, полученных с помощью рентгеновской установки или электронного микроскопа, и занимал дни, а иногда и недели. Наша методика меняет этот подход: мы объединяем данные двух видов сканирования и анализируем их единым автоматическим алгоритмом, который сам находит проблемные зоны», — пояснил ведущий инженер лаборатории "Прочность" Центра композиционных конструкций МАИ Константин Шрамко.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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