Новая многоразовая ракета «Амур-СПГ» заменит «Союзы» в течение 15 лет

По словам Баранова, ракету «Амур» планируется создать такой же надежной, как «Союз», и в настоящее время ведутся работы по организации различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для достижения этой цели.

На данный момент идет этап технического проектирования и разработки проектной документации для «Амура», а также изготовления отдельных элементов для испытаний. Ожидается, что полноценное опытно-конструкторское бюро будет открыто в ближайшее время.

Баранов также отметил, что метан является сложным компонентом, но специалисты «Прогресса» вместе с другими предприятиями госкорпорации «Роскосмос» и организациями топливно-энергетического комплекса работают над всеми вопросами, связанными с его применением.