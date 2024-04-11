Новая модель «Москвич 8» выйдет на рынок в конце 2024 года

Опубликовано 11 апреля 2024, 18:50
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Новая модель «Москвич 8» выйдет на рынок в конце 2024 годаОснащенная двигателем мощностью 174 лошадиных силы
В пресс-службе столичного завода «Москвич» сообщили, что планируется начать производство и продажи новой модели автомобиля «Москвич 8» в конце текущего года. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова это будет семиместный кроссовер, предназначенный для ежедневных поездок по городу и семейных путешествий.
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Автомобиль будет оснащаться бензиновым двигателем мощностью 174 лошадиных силы и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Его размеры составят 4 824 мм в длину, 1 870 мм в ширину и 1 756 мм в высоту, с колесной базой 2 830 мм.
Это уже четвертая модель в линейке «Москвича», включая кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 6», а также их электрическую версию «Москвич 3е». Кроме того, ожидается появление модели «Москвич 5».