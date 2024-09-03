Новая платформа НГУ поможет школьникам исследовать природу и обучать ИИ

Опубликовано 03 сентября 2024, 16:561 мин.
Новая платформа НГУ поможет школьникам исследовать природу и обучать ИИОна будет протестирована участниками проекта "Школьники - научные волонтеры"
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза создали платформу для управления массивами данных. Первоначально ее протестируют участники всероссийского проекта «Школьники — научные волонтеры». Проект, объединяющий биологию и искусственный интеллект (ИИ), позволит школьникам исследовать природу и формировать датасеты с фото-, аудио-материалами и данными о локациях.
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Идея принадлежит Евгению Павловскому, заведующему Лабораторией аналитики потоковых данных НГУ. Цель проекта — расширить знания школьников о природе, вовлечь их в исследовательскую деятельность и показать, как данные используются для обучения ИИ. Более 1,3 тыс. школьников и педагогов уже зарегистрированы и будут пополнять базу данных наблюдений за живой природой, отметили в пресс-службе.
Проект поддерживают Институт систематики и экологии животных СО РАН и Институт почвоведения и агрохимии СО РАН.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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