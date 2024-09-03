Новая платформа НГУ поможет школьникам исследовать природу и обучать ИИ

Идея принадлежит Евгению Павловскому, заведующему Лабораторией аналитики потоковых данных НГУ. Цель проекта — расширить знания школьников о природе, вовлечь их в исследовательскую деятельность и показать, как данные используются для обучения ИИ. Более 1,3 тыс. школьников и педагогов уже зарегистрированы и будут пополнять базу данных наблюдений за живой природой, отметили в пресс-службе.

Проект поддерживают Институт систематики и экологии животных СО РАН и Институт почвоведения и агрохимии СО РАН.