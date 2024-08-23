Новая программа ЛЭТИ обеспечит контроль качества питьевой воды в России

Разработка позволяет наглядно отображать экологическую ситуацию на основе данных, собранных в разных точках водопроводной сети. Программа была протестирована на примере Ленинградской области и построила карты, отражающие состояние водоснабжения, отметили в пресс-службе.

Сегодня контроль качества воды включает диагностику множества показателей загрязнения, что создает огромные объемы данных. Новая система, основанная на методике Роспотребнадзора, упрощает этот процесс, объединяя данные в единую геоинформационную систему (ГИС). Она позволяет оперативно анализировать информацию и выдавать заключения о пригодности воды для питья, что особенно важно для крупных городов с многочисленными точками отбора проб.