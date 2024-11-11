Новая российская программа поможет в восстановлении лицевых дефектов

Опубликовано 11 ноября 2024, 20:141 мин.
Новая российская программа поможет в восстановлении лицевых дефектовС высокой точностью
В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сообщили, что ученые вуза разработали программу, которая автоматически подбирает пластический материал для замещения дефектов костной ткани лица. Программа анализирует данные компьютерной томографии (КТ), создавая виртуальную модель дефекта, и предлагает хирургу оптимальный вариант для лечения.
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По словам одного из разработчиков, ассистента кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии СамГМУ Владимира Ивашкова, на основе этой модели на 3D-принтере изготавливаются направляющие для точных разрезов и распилов выбранного материала. Этот процесс обеспечивает максимальную точность при операции, вплоть до расчета углов крепления винтов с точностью до одного градуса. Пластины из титана также печатаются с учетом уникальных геометрических параметров лица пациента.
Программа уже применяется в клиниках Самарского университета.