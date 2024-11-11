Новая российская программа поможет в восстановлении лицевых дефектов

По словам одного из разработчиков, ассистента кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии СамГМУ Владимира Ивашкова, на основе этой модели на 3D-принтере изготавливаются направляющие для точных разрезов и распилов выбранного материала. Этот процесс обеспечивает максимальную точность при операции, вплоть до расчета углов крепления винтов с точностью до одного градуса. Пластины из титана также печатаются с учетом уникальных геометрических параметров лица пациента.

Программа уже применяется в клиниках Самарского университета.