Новая российская система контроля антибиотиков на 15% сократила время лечения

Опубликовано 05 апреля 2024, 18:44
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Новая российская система контроля антибиотиков на 15% сократила время леченияИ на 50% количество повторной терапии
Разработанная в Сибирском государственном медицинском университете система контроля устойчивости к антибиотикам привела к значительному улучшению результатов лечения. Внедрение этой системы позволило сократить количество повторной терапии антибиотиками на 50% и снизить время госпитализации пациентов в среднем на 15%.
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Ректор университета Евгений Куликов сообщил, что новая система строится на учете резистентности микроорганизмов к антибиотикам в конкретном регионе, что позволяет оптимизировать назначение лекарств и ускорить процесс выздоровления. В результате введения системы наблюдается сокращение времени госпитализации и снижение затрат на лечение.
Антибиотикорезистентность — это серьезная проблема современной медицины, и новая система контроля, внедренная в клиниках университета, является важным шагом в борьбе с этим явлением. Это также соответствует стратегии предупреждения распространения антибиотикорезистентности, утвержденной в России на период до 2030 года.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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