Новая российская система контроля антибиотиков на 15% сократила время лечения

Ректор университета Евгений Куликов сообщил, что новая система строится на учете резистентности микроорганизмов к антибиотикам в конкретном регионе, что позволяет оптимизировать назначение лекарств и ускорить процесс выздоровления. В результате введения системы наблюдается сокращение времени госпитализации и снижение затрат на лечение.

Антибиотикорезистентность — это серьезная проблема современной медицины, и новая система контроля, внедренная в клиниках университета, является важным шагом в борьбе с этим явлением. Это также соответствует стратегии предупреждения распространения антибиотикорезистентности, утвержденной в России на период до 2030 года.