Новая российская система поможет обучать незрячих с помощью ИИ

Опубликовано 07 ноября 2024, 11:271 мин.
Новая российская система поможет обучать незрячих с помощью ИИТепловая карта движения пальцев для инклюзивного образования
Компания «Сигма», резидент новосибирского технопарка «Академпарк», разработала систему помощи педагогам, работающим с незрячими и слабовидящими учениками. Система использует искусственный интеллект (ИИ) для визуализации движения пальцев в виде тепловой карты, облегчая контроль над процессом обучения.
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По словам исполнительного директора компании Маргариты Фроловой, система представляет собой комплекс с камерой, которая фиксирует перемещения рук ученика. Эти данные преобразуются в тепловую карту, позволяя педагогам лучше понимать прогресс обучающегося. По словам Фроловой, у разработки нет прямых аналогов на рынке, а ее преимущество заключается в визуализации процесса обучения, что важно для инклюзивного образования.
На данный момент в России работает около 26 тысяч педагогов для незрячих людей, и у них нет объективных инструментов для оценки учебного процесса, что снижает качество обучения при высоких нагрузках. Разработчики «Сигмы» планируют в 2025 году начать сотрудничество со Всероссийским обществом слепых.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева