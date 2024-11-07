Новая российская система поможет обучать незрячих с помощью ИИ

По словам исполнительного директора компании Маргариты Фроловой, система представляет собой комплекс с камерой, которая фиксирует перемещения рук ученика. Эти данные преобразуются в тепловую карту, позволяя педагогам лучше понимать прогресс обучающегося. По словам Фроловой, у разработки нет прямых аналогов на рынке, а ее преимущество заключается в визуализации процесса обучения, что важно для инклюзивного образования.

На данный момент в России работает около 26 тысяч педагогов для незрячих людей, и у них нет объективных инструментов для оценки учебного процесса, что снижает качество обучения при высоких нагрузках. Разработчики «Сигмы» планируют в 2025 году начать сотрудничество со Всероссийским обществом слепых.