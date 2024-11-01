Новая система МГУ поможет диабетикам точно рассчитывать инсулин

Команда ученых из научно-образовательной школы «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» предложила методику, которая повышает точность лечения и снижает риски гипо- и гипергликемий. Это особенно важно, так как диабет I типа требует постоянного контроля уровня сахара в крови и четких инъекций инсулина. Ошибки в дозировке могут быть опасны для жизни.

Система использует данные об изменениях уровня глюкозы и объемах ранее введенного инсулина, чтобы рассчитать оптимальную дозу на ночь. По словам заведующего кафедрой нелинейных динамических систем и процессов управления ВМК МГУ Василия Фомичева, эта разработка может значительно улучшить качество жизни диабетиков, позволяя избежать резких колебаний сахара во время сна.

Разработанную модель можно интегрировать в мобильные приложения для мониторинга глюкозы или медицинские устройства.