Новая технология от МФТИ укрепит полимеры для авиации

Опубликовано 25 июля 2024, 21:29
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Новая технология от МФТИ укрепит полимеры для авиацииЭпоксидная смола теперь может заменить алюминий
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что студенты вуза разработали новую технологию для упрочнения полимерных материалов. Новая модифицированная эпоксидная смола может быть использована в производстве авиационных кресел и других высоконагруженных изделий.
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Технология улучшает прочность эпоксидной смолы, которая используется в карбоновых композитах. Обновленная смола значительно увеличивает прочность материала, достигая уровня, сравнимого с алюминием, при этом оставаясь более легкой и экономичной в производстве, отметили в пресс-службе вуза.
Модификация эпоксидной смолы основана на плазмохимическом синтезе углеводородов из попутного нефтяного газа. Эта инновация позволяет увеличить прочность смолы от 3 до 10 раз, что открывает новые перспективы для применения в различных отраслях, добавили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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