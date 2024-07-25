Новая технология от МФТИ укрепит полимеры для авиации

Технология улучшает прочность эпоксидной смолы, которая используется в карбоновых композитах. Обновленная смола значительно увеличивает прочность материала, достигая уровня, сравнимого с алюминием, при этом оставаясь более легкой и экономичной в производстве, отметили в пресс-службе вуза.

Модификация эпоксидной смолы основана на плазмохимическом синтезе углеводородов из попутного нефтяного газа. Эта инновация позволяет увеличить прочность смолы от 3 до 10 раз, что открывает новые перспективы для применения в различных отраслях, добавили в пресс-службе.