Новая технология СПбГУ и «Газпром нефть» улучшит контроль добычи нефти

Опубликовано 14 августа 2024, 11:42
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Новая технология СПбГУ и «Газпром нефть» улучшит контроль добычи нефтиРазработка снизит затраты на 20%
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с «Газпром нефтью» разработали технологию геохимического деления добычи нефти и газа по пластам. Это новшество позволит значительно улучшить точность контроля за процессом добычи, снижая затраты и повышая эффективность.
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Новая методика включает определение всех углеводородных соединений в нефти и газе для выявления уникальных маркеров, характерных для каждого пласта месторождения. Выявленные маркеры, которых обычно более 200, помогут рассчитать долю каждого из них в пробах скважин. Это позволит проводить исследования без остановки работы скважин, что снизит затраты на 20% и увеличит успешность геолого-технических мероприятий на 30%, добавили в пресс-службе.
Кроме того, была создана IT-платформа «Геобазис», объединяющая цифровые инструменты для анализа химических и геохимических данных.