Новая технология СПбГУ и «Газпром нефть» улучшит контроль добычи нефти

Новая методика включает определение всех углеводородных соединений в нефти и газе для выявления уникальных маркеров, характерных для каждого пласта месторождения. Выявленные маркеры, которых обычно более 200, помогут рассчитать долю каждого из них в пробах скважин. Это позволит проводить исследования без остановки работы скважин, что снизит затраты на 20% и увеличит успешность геолого-технических мероприятий на 30%, добавили в пресс-службе.

Кроме того, была создана IT-платформа «Геобазис», объединяющая цифровые инструменты для анализа химических и геохимических данных.