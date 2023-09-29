Новгородская область заявила о новом сотрудничестве в борьбе с болезнями сердца

Сотрудничество с исследовательским центром имени Алмазова

В пресс-службе правительства Новгородской области рассказали, что регион подписал соглашение, вместе с дорожной картой по борьбе со смертностью от болезней системы кровообращения (БСК) о новом сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром имени Алмазова, пишет ТАСС.