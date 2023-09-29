Новгородская область заявила о новом сотрудничестве в борьбе с болезнями сердца

Новгородская область заявила о новом сотрудничестве в борьбе с болезнями сердцаСотрудничество с исследовательским центром имени Алмазова
В пресс-службе правительства Новгородской области рассказали, что регион подписал соглашение, вместе с дорожной картой по борьбе со смертностью от болезней системы кровообращения (БСК) о новом сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром имени Алмазова, пишет ТАСС.
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Соглашение было подписано губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и генеральным директором медицинского центра, президентом Российского кардиологического общества, заслуженным деятелем науки РФ академик РАН Евгением Шляхто.
Исследование будет в области болезней системы кровообращения и снижению смертности.
Дорожной картой соглашения предусмотрены мероприятия, которые направлены на снижение доли хронических форм болезней системы кровообращения, обучение врачей и медперсонала, работающих с пациентами с БСК, повышение доли населения, прошедшего диспансеризацию, восполнение кадрового дефицита, повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с БСК.