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20:18, 29 сентября 2023
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Новгородская область заявила о новом сотрудничестве в борьбе с болезнями сердца

Сотрудничество с исследовательским центром имени Алмазова

В пресс-службе правительства Новгородской области рассказали, что регион подписал соглашение, вместе с дорожной картой по борьбе со смертностью от болезней системы кровообращения (БСК) о новом сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром имени Алмазова, пишет ТАСС.

Новгородская область заявила о новом сотрудничестве в борьбе с болезнями сердца

© Ferra

Соглашение было подписано губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и генеральным директором медицинского центра, президентом Российского кардиологического общества, заслуженным деятелем науки РФ академик РАН Евгением Шляхто.

Исследование будет в области болезней системы кровообращения и снижению смертности.

Дорожной картой соглашения предусмотрены мероприятия, которые направлены на снижение доли хронических форм болезней системы кровообращения, обучение врачей и медперсонала, работающих с пациентами с БСК, повышение доли населения, прошедшего диспансеризацию, восполнение кадрового дефицита, повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с БСК.

Пресс-служба правительства Новгородской области
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