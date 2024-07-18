Новгородская студентка создала технологию производства трудногорючей бумаги

Как сообщили в пресс-службе вуза, новая технология позволяет производить трудногорючие бумагу, картон и гипсокартон различной толщины, сохраняя их физические и эксплуатационные свойства. Основой служат измельченная вторичная бумага и антипирен — многокомпонентное химическое соединение, которое придает материалу трудногорючесть.

Антипирен образует барьер, блокируя свободные радикалы, образующиеся при горении, что уменьшает скорость горения и снижает температуру возгорания. Это делает материал значительно более устойчивым к огню.

Автор проекта, Елизавета Щербинина, подчеркивает важность использования таких материалов в общественных учреждениях с высоким риском возгорания, таких как больницы и школы. Она также отметила, что себестоимость трудногорючих материалов останется в пределах рыночной, составляя примерно 107 рублей за килограмм, с конечной ценой от 250 до 500 рублей за килограмм.