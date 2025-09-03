Новгородские ученые нашли способ повысить качество льна

Суть метода заключается в комбинированном засеве поля, где полосы льна чередуются с многолетними травами. Ширина льняных полос соответствует удвоенной ширине захвата отечественных льноуборочных комбайнов, что обеспечивает эффективную работу техники.

Технологический процесс начинается со скашивания травяных полос по мере их созревания. При достижении льном фазы ранней желтой спелости производится его теребление с укладкой стеблей не на землю, а на скошенную травяную подстилку. Это предотвращает загрязнение и подгнивание сырья.

Ключевым преимуществом метода является создание оптимальных условий для естественной вылежки тресты — льняной соломы, которая служит сырьем для производства волокна. Травяная прослойка исключает прямой контакт стеблей с почвой, что значительно улучшает качество конечного продукта.

Новая технология решает проблему низкого качества льноволокна в России, где средний номер длинного волокна составляет 9,3−10 при потребности текстильной промышленности в волокне № 12 и выше. Метод также способствует снижению себестоимости производства за счет ресурсо- и энергосбережения.