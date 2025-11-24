Новгородские ученые создали нейросеть для квантовой защиты

Квантовая криптография обеспечивает высокий уровень защиты, поскольку любая попытка перехвата изменяет состояние частиц и сразу обнаруживается. Однако технология чувствительна к внутренним помехам от оборудования и линий связи. Новая модель анализирует четыре параметра работы канала: E_mu_Z (оценка ошибки сигнальных состояний), R (скорость кода), s и p (корректировка под текущий шум). Она автоматически подбирает параметры исправления ошибок каждые несколько микросекунд.

Решение позволяет генерировать более длинные секретные ключи и точнее отличать технические помехи от злоумышленного вмешательства. Разработка может применяться в банковской сфере, корпорациях и научных центрах. В перспективе ученые планируют расширить функциональность модели и оптимизировать ее скорость работы.