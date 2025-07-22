Новгородские ученые создали «Умный дом» с автономными решениями

В отличие от коммерческих аналогов, новая система отличается доступностью и простотой настройки. Пользователь может удаленно контролировать освещение, отопление и другие приборы, а также получать уведомления о возможных чрезвычайных ситуациях. Система включает датчики движения, протечки, газа, дыма и температуры, а также модули для умных розеток и выключателей.

Разработчики подчеркивают, что их решение не требует сложной настройки — достаточно выбрать готовые сценарии работы. Это упрощает использование технологии для обычных потребителей. Система также поможет оптимизировать энергопотребление и повысить безопасность жилья, что особенно актуально для семей с детьми.