Новгородские ученые создали «Умный дом» с автономными решениями

Опубликовано 22 июля 2025, 11:421 мин.
Новгородские ученые создали «Умный дом» с автономными решениямиСистема объединяет устройства разных производителей
В пресс-службе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого сообщили, что специалисты вуза разработали систему «умного дома», способную самостоятельно управлять бытовыми приборами и обеспечивать безопасность. Главное преимущество разработки — кроссплатформенность, позволяющая легко интегрировать устройства от разных производителей.
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В отличие от коммерческих аналогов, новая система отличается доступностью и простотой настройки. Пользователь может удаленно контролировать освещение, отопление и другие приборы, а также получать уведомления о возможных чрезвычайных ситуациях. Система включает датчики движения, протечки, газа, дыма и температуры, а также модули для умных розеток и выключателей.
Разработчики подчеркивают, что их решение не требует сложной настройки — достаточно выбрать готовые сценарии работы. Это упрощает использование технологии для обычных потребителей. Система также поможет оптимизировать энергопотребление и повысить безопасность жилья, что особенно актуально для семей с детьми.