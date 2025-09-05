Новгородские учёные разработали технологию очистки сточных вод

Опубликовано 05 сентября 2025, 20:461 мин.
Новгородские учёные разработали технологию очистки сточных водОн делает отходы пригодными для удобрений
В Минобрнауки РФ сообщили, что учёные из Великого Новгорода создали новый способ очистки сточных вод, который позволяет извлекать тяжёлые металлы с эффективностью до 60%. Разработка решает проблему токсичных осадков, которые сейчас занимают более 100 тысяч гектаров иловых площадок по всей России.
Технология основана на использовании малорастворимых солей кальция, которые нарушают связь металлов с частицами осадка. Это позволяет перевести вредные вещества в раствор и отделить их от безопасной массы. Очищенный остаток соответствует государственным стандартам и может использоваться в сельском хозяйстве в качестве удобрения.
Метод тестировали на материалах очистной станции Великого Новгорода, где анализ показал значительное превышение норм по содержанию тяжёлых металлов. После обработки осадок становится пригодным для применения в агросекторе или рекультивации земель.
Технология открывает возможность переработки более 90% токсичных отходов очистных сооружений, что сократит экологическую нагрузку на территории страны.