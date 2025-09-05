Новгородские учёные разработали технологию очистки сточных вод

Технология основана на использовании малорастворимых солей кальция, которые нарушают связь металлов с частицами осадка. Это позволяет перевести вредные вещества в раствор и отделить их от безопасной массы. Очищенный остаток соответствует государственным стандартам и может использоваться в сельском хозяйстве в качестве удобрения.

Метод тестировали на материалах очистной станции Великого Новгорода, где анализ показал значительное превышение норм по содержанию тяжёлых металлов. После обработки осадок становится пригодным для применения в агросекторе или рекультивации земель.

Технология открывает возможность переработки более 90% токсичных отходов очистных сооружений, что сократит экологическую нагрузку на территории страны.