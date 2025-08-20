Новгородские учёные создали индикаторы из овощей и фруктов

Для приготовления индикатора сырьё измельчают и настаивают в кипятке 5−10 минут. Полученный раствор фильтруют и смешивают с пищевым спиртом для увеличения срока хранения. Эффективность подтверждена для вишни, черники, свеклы, моркови и краснокочанной капусты.

Каждый раствор по-разному реагирует на изменение кислотности среды. Например, черничный индикатор в кислой среде становится розовым, а в щелочной — тёмно-зелёным. Метод позволяет определять интервал pH, что достаточно для бытовых и сельскохозяйственных нужд.

Разработка является экономичной и экологичной альтернативой коммерческим реактивам. После использования раствор не наносит вреда окружающей среде. Технология уже апробирована для определения кислотности почв и рекомендована для домашнего применения и малых хозяйств.