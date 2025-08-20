В России
Опубликовано 20 августа 2025, 14:28
1 мин.

Новгородские учёные создали индикаторы из овощей и фруктов

Природные красители заменяют лакмусовую бумагу
В пресс-службе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого сообщили, что учёные вуза разработали методику создания индикаторов кислотности из доступных растительных материалов. Технология использует природные красители — антоцианы, содержащиеся в овощах, фруктах и ягодах.
© Jacopo Maiarelli

Для приготовления индикатора сырьё измельчают и настаивают в кипятке 5−10 минут. Полученный раствор фильтруют и смешивают с пищевым спиртом для увеличения срока хранения. Эффективность подтверждена для вишни, черники, свеклы, моркови и краснокочанной капусты.

Каждый раствор по-разному реагирует на изменение кислотности среды. Например, черничный индикатор в кислой среде становится розовым, а в щелочной — тёмно-зелёным. Метод позволяет определять интервал pH, что достаточно для бытовых и сельскохозяйственных нужд.

Разработка является экономичной и экологичной альтернативой коммерческим реактивам. После использования раствор не наносит вреда окружающей среде. Технология уже апробирована для определения кислотности почв и рекомендована для домашнего применения и малых хозяйств.