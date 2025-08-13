В России
Опубликовано 13 августа 2025, 11:15
1 мин.

Новгородские учёные усовершенствовали технологию производства микроэлектроники

Решение снижает брак при вакуумном напылении
В пресс-службе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ) сообщили, что учёные вуза модернизировали технологию вакуумного напыления для изготовления деталей микро- и наноэлектроники. Разработка решает проблему неравномерного нанесения слоёв, которая приводила к браку продукции.
Специалисты создали специальную заслонку с отверстиями особой формы для установки УВН 71-ПЗ. Это решение предотвращает попадание излишков материала на подложку и обеспечивает равномерное покрытие. Как пояснил участник проекта Дмитрий Корцов, принцип работы аналогичен использованию трафарета для равномерного нанесения сахарной пудры на кондитерские изделия.

Модернизация позволила предприятию сэкономить значительные средства — замена оборудования обошлась бы в 50 млн рублей, тогда как разработка новгородских специалистов потребовала гораздо меньших затрат. При этом установка заслонки не требует разбора станка, что сохраняет целостность производственной линии.

Разработка выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках «Десятилетия науки и технологий». Технология может быть применена на других предприятиях, использующих аналогичное оборудование.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
