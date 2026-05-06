Новгородский инженер создал простую формулу расчета осадки свай

Автор сравнил два варианта: группу свай с гибким ростверком и с абсолютно жестким. Осадка фундамента во втором случае оказалась на 21,9% меньше. Для одной сваи разница была двукратной. Жесткий ростверк распределяет нагрузку равномернее и эффективнее.

Метод основан на советской теории расчета конструкций на упругом основании. Для упрощения приняли, что грунт деформируется равномерно, сваи длинные и висячие, а расстояние между ними одинаковое. Проверка на реальном примере дала осадку 28,5 мм. Это совпало с компьютерным расчетом с погрешностью менее 2%. В будущем Урсаки планирует составить готовые таблицы с коэффициентами для типовых решений.