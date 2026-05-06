Новгородский инженер создал простую формулу расчета осадки свай

06 мая 2026, 19:57
Новгородский инженер создал простую формулу расчета осадки свайМетод не требует сложных программ
Доцент Новгородского государственного университета (НовГУ) Вячеслав Урсаки разработал математическую формулу для предварительного расчета осадки свайных фундаментов. Теперь строителям не нужно использовать сложное программное обеспечение, что ускоряет и упрощает проектирование, пишет ТАСС.
Автор сравнил два варианта: группу свай с гибким ростверком и с абсолютно жестким. Осадка фундамента во втором случае оказалась на 21,9% меньше. Для одной сваи разница была двукратной. Жесткий ростверк распределяет нагрузку равномернее и эффективнее.
Метод основан на советской теории расчета конструкций на упругом основании. Для упрощения приняли, что грунт деформируется равномерно, сваи длинные и висячие, а расстояние между ними одинаковое. Проверка на реальном примере дала осадку 28,5 мм. Это совпало с компьютерным расчетом с погрешностью менее 2%. В будущем Урсаки планирует составить готовые таблицы с коэффициентами для типовых решений.