Новгородский университет запустит новую кафедру по радиоэлектронной борьбе

Новгородский университет запустит новую кафедру по радиоэлектронной борьбеВ 2024 году
В Новгородском государственном университете в 2024 году откроется новая специализированная кафедра «Радиоэлектронная борьба» (РЭБ), рассказали в управление информационной политики администрации губернатора региона.
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Она откроется совместно с Научно-производственным объединением «Квант», входящим в концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех».
Студенты смогут изучать конструирование радиоэлектронных систем, бортовых и наземных устройств, а также создание средств РЭБ против беспилотников и другие узкоспециализированные направления.
По словам директора Института электронных и информационных систем НовГУ Владимира Шульцева, создание такой кафедры позволит университету разработать образовательную программу, соответствующую запросам реального сектора экономики и предприятия.
Преподавание будет вестись с участием сотрудников «Кванта», обладающих практическим опытом в радиоэлектронной промышленности. Также, студенты смогут проходить практику на предприятии.