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21:38, 27 декабря 2023
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Новгородский университет запустит новую кафедру по радиоэлектронной борьбе

В 2024 году

В Новгородском государственном университете в 2024 году откроется новая специализированная кафедра «Радиоэлектронная борьба» (РЭБ), рассказали в управление информационной политики администрации губернатора региона.

Новгородский университет запустит новую кафедру по радиоэлектронной борьбе

© Ferra.ru

Она откроется совместно с Научно-производственным объединением «Квант», входящим в концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех».

Студенты смогут изучать конструирование радиоэлектронных систем, бортовых и наземных устройств, а также создание средств РЭБ против беспилотников и другие узкоспециализированные направления.

По словам директора Института электронных и информационных систем НовГУ Владимира Шульцева, создание такой кафедры позволит университету разработать образовательную программу, соответствующую запросам реального сектора экономики и предприятия.

Преподавание будет вестись с участием сотрудников «Кванта», обладающих практическим опытом в радиоэлектронной промышленности. Также, студенты смогут проходить практику на предприятии.

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