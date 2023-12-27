Новгородский университет запустит новую кафедру по радиоэлектронной борьбе

Она откроется совместно с Научно-производственным объединением «Квант», входящим в концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех».

Студенты смогут изучать конструирование радиоэлектронных систем, бортовых и наземных устройств, а также создание средств РЭБ против беспилотников и другие узкоспециализированные направления.

По словам директора Института электронных и информационных систем НовГУ Владимира Шульцева, создание такой кафедры позволит университету разработать образовательную программу, соответствующую запросам реального сектора экономики и предприятия.

Преподавание будет вестись с участием сотрудников «Кванта», обладающих практическим опытом в радиоэлектронной промышленности. Также, студенты смогут проходить практику на предприятии.