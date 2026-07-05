В России
Опубликовано 05 июля 2026, 17:23
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НовГУ создаст масштабируемые беспилотные коридоры

Проект получит 480 млн рублей до 2027 года
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого работает над созданием масштабируемых беспилотных коридоров. В основе системы будут использоваться универсальные радиолокационные модули «сота», пишет ТАСС.
НовГУ создаст масштабируемые беспилотные коридоры

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По словам ректора вуза Юрия Боровикова, идея проекта заключается в формировании сети управления беспилотниками по принципу, схожему с сотовой связью. При перемещении аппарата он будет переходить между зонами контроля, что обеспечит непрерывное сопровождение. На базе этой технологии планируется разработать новый радиолокационный модуль и систему его применения.

На реализацию проекта в 2026—2027 годах выделено 480 млн рублей, включая федеральное финансирование и средства университета. Деньги направят на создание демонстрационных решений, развитие научной базы, образовательных программ и укрепление инфраструктуры, отметил Боровиков.

В регионе уже установлен ряд радиолокационных станций X-диапазона для обнаружения малых объектов. Новгородская область получила статус экспериментальной площадки, что позволяет тестировать технологии совместно с властями и партнерами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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