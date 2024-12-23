Новое подразделение «Сколково» будет координировать развитие ИИ

Опубликовано 23 декабря 2024, 18:291 мин.
Новое подразделение «Сколково» будет координировать развитие ИИВ 2025 году
В начале 2025 года фонд «Сколково» создаст новое подразделение для координации научных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщила пресс-служба фонда, данное подразделение будет выполнять агентские функции правительства РФ, а его работу будет курировать Министерство экономического развития.
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Основной задачей нового подразделения будет координация существующих исследовательских центров в сфере ИИ и организация отбора новых. Оно также будет заниматься разработкой программ подготовки ученых и формированием стандартов для использования ИИ в научных исследованиях.
По информации фонда, Россия уже входит в пятерку мировых лидеров по количеству генеративных моделей ИИ, и значение этих технологий для экономики страны продолжает расти. Национальный проект «Экономика данных» предусматривает, что к 2030 году ВВП России вырастет на 11 трлн рублей благодаря внедрению технологий ИИ.