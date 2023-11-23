Новое поколение мобильной ОС "Аврора 5.0" представят уже 8 декабря

Меньшов отметил, что разработка системы началась в 2016 году, и с тех пор команда активно развивает каждый ее аспект, от интеграции с оборудованием до пользовательского интерфейса. По словам вице-президента, "Аврора 5.0" призвана удовлетворить ожидания пользователей, привыкших к iOS и Android, и будет предлагать широкий спектр функций, превосходящих многие характеристики соперников на базе AOSP.

Меньшов подчеркнул, что новая система, "Аврора 5.0", обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы конкурировать с существующими мобильными платформами, и готова удивить пользователей своими возможностями.