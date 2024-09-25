Новое приложение «Подорожник» упростит оплату проезда в Петербурге

По данным пресс-службы, приложение позволяет пополнять баланс без необходимости обращения в кассу, что значительно упрощает процесс оплаты для пассажиров. На данный момент проведено более 5 300 пополнений на сумму 1,19 миллиона рублей.

После завершения тестирования «Подорожник» будет доступен для всех пользователей: на iPhone будет использоваться QR-код, а на устройствах Android — технология NFC.

Директор ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов отметил, что участники тестирования положительно оценили удобство приложения и скорость считывания информации на оборудовании общественного транспорта. С запуском «Подорожника» ожидается улучшение качества обслуживания пассажиров и упрощение системы оплаты проезда.