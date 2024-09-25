Новое приложение «Подорожник» упростит оплату проезда в Петербурге

Опубликовано 25 сентября 2024, 20:261 мин.
Новое приложение «Подорожник» упростит оплату проезда в ПетербургеЗапуск намечен на конец 2024 года
Мобильное приложение «Подорожник» для оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга заработает до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города. Тестирование приложения началось 1 сентября, и за это время уже было совершено более 18 тысяч поездок с его помощью.
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По данным пресс-службы, приложение позволяет пополнять баланс без необходимости обращения в кассу, что значительно упрощает процесс оплаты для пассажиров. На данный момент проведено более 5 300 пополнений на сумму 1,19 миллиона рублей.
После завершения тестирования «Подорожник» будет доступен для всех пользователей: на iPhone будет использоваться QR-код, а на устройствах Android — технология NFC.
Директор ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов отметил, что участники тестирования положительно оценили удобство приложения и скорость считывания информации на оборудовании общественного транспорта. С запуском «Подорожника» ожидается улучшение качества обслуживания пассажиров и упрощение системы оплаты проезда.