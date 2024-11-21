Новое приложение Яндекс Музыки для Windows принесёт lossless-звук на ПК

Одной из ключевых новинок стало добавление возможности скачивания музыки. Это позволяет слушать треки даже без интернета, например, за городом или в самолете. Кроме того, приложение автоматически синхронизирует воспроизведение между устройствами, так что вы можете продолжить слушать с того места, где остановились на мобильном.

Приложение теперь поддерживает три режима прослушивания: «Превосходное», «Оптимальное» и «Экономичное». Это дает возможность подбирать качество звука в зависимости от интернет-соединения и объема памяти на устройстве. В режиме «Превосходное» доступно воспроизведение музыки в высококачественном lossless-формате.