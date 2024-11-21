В России
Опубликовано 21 ноября 2024, 16:10
1 мин.

Новое приложение Яндекс Музыки для Windows принесёт lossless-звук на ПК

Приложение для компьютера теперь с новыми функциями
Яндекс Музыка завершила бета-тестирование своего приложения для компьютеров, добавив несколько новых функций для пользователей. Теперь они могут скачивать любимую музыку, синхронизировать прослушивание между устройствами и наслаждаться качеством lossless, что подходит для использования с домашней акустикой.
Новое приложение Яндекс Музыки для Windows принесёт lossless-звук на ПК

© Яндекс Музыка

Одной из ключевых новинок стало добавление возможности скачивания музыки. Это позволяет слушать треки даже без интернета, например, за городом или в самолете. Кроме того, приложение автоматически синхронизирует воспроизведение между устройствами, так что вы можете продолжить слушать с того места, где остановились на мобильном.

Приложение теперь поддерживает три режима прослушивания: «Превосходное», «Оптимальное» и «Экономичное». Это дает возможность подбирать качество звука в зависимости от интернет-соединения и объема памяти на устройстве. В режиме «Превосходное» доступно воспроизведение музыки в высококачественном lossless-формате.

Новое приложение Яндекс Музыки для Windows принесёт lossless-звук на ПК

© Яндекс Музыка

Для пользователей, которые любят персонализацию, Яндекс Музыка предлагает обновленный дизайн «Моей волны», который динамично меняется в зависимости от музыкальных предпочтений. Также стало проще вернуться к недавно прослушанным трекам благодаря истории воспроизведений.

Важным дополнением стали Трейлеры — короткие отрывки музыки, которые помогают быстрее ознакомиться с новым артистом или альбомом. А для поклонников живых выступлений приложение теперь предлагает возможность покупки билетов на концерты прямо в интерфейсе.