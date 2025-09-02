В России
Новое управление РАН укрепит сотрудничество космической и атомной отраслей

Структура будет координировать научные программы
В Российской академии наук создано Управление по космосу, которое займется координацией сотрудничества между космической и атомной отраслями. Как отметил директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика» Валентин Уваров, это поможет интегрировать перспективные разработки в области электроники, химии и биологии в космические программы.
Новый орган будет курировать космические программы и контролировать исполнение работ как в академических институтах, так и на предприятиях Роскосмоса. По словам эксперта, управление также сможет решать задачи по обеспечению технологического лидерства России в космосе.

Уваров обратил внимание на недостаточное представительство социально-гуманитарных специалистов в Совете РАН по космосу. Он привел пример 2018 года, когда российская делегация на круглом столе с США по предотвращению милитаризации космоса уступала по численности и разнообразию профессионального состава.

Эксперт выразил надежду, что новое управление будет уделять внимание не только техническим, но и правовым вопросам космической деятельности. Международная конкурентоспособность, по его мнению, напрямую зависит от качества правовой среды, в которой существуют космические исследования.

