Новосибирск начнет тестирование ИИ-комплекса для проверки зрения

В пресс-службе сообщили, что проект станет первой опытной эксплуатацией комплекса, разработанного сотрудниками Исследовательского центра ИИ НГУ и Новосибирского филиала МНТК. Комплекс позволит проводить масштабные скрининги зрения с использованием ИИ, что упростит и ускорит процесс диагностики.

По словам Валерия Черных из МНТК, система поможет быстро определить группы риска среди школьников и обеспечить своевременную профилактическую помощь. В начале сентября тестирование пройдет в нескольких школах, затем проект будет расширен в зависимости от результатов и оценок министерств образования и здравоохранения области.