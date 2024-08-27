Новосибирск начнет тестирование ИИ-комплекса для проверки зрения

Опубликовано 27 августа 2024, 18:071 мин.
Новосибирск начнет тестирование ИИ-комплекса для проверки зренияСистема «Окулист Игорь» начнет работу в пилотном проекте в сентябре
Отечественный программно-аппаратный комплекс «Окулист Игорь» будет применен в пилотном проекте по проверке зрения школьников Новосибирска, стартующем с нового учебного года. Соглашение о сотрудничестве между Новосибирским государственным университетом и «МНТК „Микрохирургия глаза“ имени академика С. Н. Федорова» подписано.
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В пресс-службе сообщили, что проект станет первой опытной эксплуатацией комплекса, разработанного сотрудниками Исследовательского центра ИИ НГУ и Новосибирского филиала МНТК. Комплекс позволит проводить масштабные скрининги зрения с использованием ИИ, что упростит и ускорит процесс диагностики.
По словам Валерия Черных из МНТК, система поможет быстро определить группы риска среди школьников и обеспечить своевременную профилактическую помощь. В начале сентября тестирование пройдет в нескольких школах, затем проект будет расширен в зависимости от результатов и оценок министерств образования и здравоохранения области.