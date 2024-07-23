Новосибирск внедрит умные урны с бонусами за раздельный сбор мусора

Опубликовано 23 июля 2024, 17:25
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Новосибирск внедрит умные урны с бонусами за раздельный сбор мусораВ 2025 году
В Сибирском государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ) разрабатывают систему умных урн с модулем интернета вещей, которая будет поощрять раздельный сбор мусора. По словам автора проекта Виктории Заковряшиной, завершение разработки планируется на 2025 год.
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Умные урны, которые будут установлены в людных местах, начисляют баллы пользователям за выбрасывание мусора. Эти баллы можно обменять на промокоды и акции от заведений общепита и маркетплейсов. В приложении будет личный кабинет, где можно отслеживать количество бонусов и места их использования.
Проект получил поддержку мэрии Новосибирска и грант в размере 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям в рамках федерального проекта «Студенческий стартап». На пилотном этапе пять умных урн установят рядом с метро. Партнерами проекта станут компании с развитой системой бонусов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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