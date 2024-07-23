Новосибирск внедрит умные урны с бонусами за раздельный сбор мусора

Умные урны, которые будут установлены в людных местах, начисляют баллы пользователям за выбрасывание мусора. Эти баллы можно обменять на промокоды и акции от заведений общепита и маркетплейсов. В приложении будет личный кабинет, где можно отслеживать количество бонусов и места их использования.

Проект получил поддержку мэрии Новосибирска и грант в размере 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям в рамках федерального проекта «Студенческий стартап». На пилотном этапе пять умных урн установят рядом с метро. Партнерами проекта станут компании с развитой системой бонусов.