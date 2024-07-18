Новосибирская компания создала реагенты для анализа ДНК с мест преступлений

Новый набор реагентов позволяет определять качество ДНК и идентифицировать личность по всего 22 маркерам, что делает процесс более доступным и эффективным. Разработанные реагенты также способны определить пол человека, что является важным аспектом в криминалистике. Один комплект набора обеспечивает все необходимые характеристики анализа, отметила Науменко.

Науменко подчеркнула, что разработка таких реагентов стала возможной благодаря высоким техническим требованиям к химическим компонентам. Ранее использование импортных реагентов в лабораториях было стандартом, но санкции стимулировали начало работы над отечественными аналогами.