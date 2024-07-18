Новосибирская компания создала реагенты для анализа ДНК с мест преступлений

Опубликовано 18 июля 2024, 17:39
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Новосибирская компания создала реагенты для анализа ДНК с мест преступленийПо 22 маркерам
Директор компании «МБС-Технология», резидента технопарка Академгородка в Новосибирске, Ольга Науменко сообщила, что компания представила новый импортозамещающий набор реагентов, позволяющих анализировать качество ДНК с мест преступлений.
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Новый набор реагентов позволяет определять качество ДНК и идентифицировать личность по всего 22 маркерам, что делает процесс более доступным и эффективным. Разработанные реагенты также способны определить пол человека, что является важным аспектом в криминалистике. Один комплект набора обеспечивает все необходимые характеристики анализа, отметила Науменко.
Науменко подчеркнула, что разработка таких реагентов стала возможной благодаря высоким техническим требованиям к химическим компонентам. Ранее использование импортных реагентов в лабораториях было стандартом, но санкции стимулировали начало работы над отечественными аналогами.