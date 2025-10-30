Новосибирская область доведет цифровизацию госуслуг до 98%

Регион уже занимает четвёртое место в общероссийском рейтинге эффективности цифровой трансформации. Ранее в областном правительстве сообщали о высоких результатах в таких сферах, как импортозамещение, информационная безопасность и число обращений граждан за услугами через интернет.

Параллельно ставится задача повысить удовлетворённость граждан качеством цифровых сервисов. Согласно прогнозу, доля услуг, где средняя оценка пользователей превысит 4.5 балла, к 2028 году должна составить от 65% до 69%.

Для достижения этих целей в регионе планируют активнее внедрять отечественные цифровые технологии и платформенные решения.