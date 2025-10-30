Опубликовано 30 октября 2025, 19:311 мин.
Новосибирская область доведет цифровизацию госуслуг до 98%Цель должна быть достигнута к концу 2028 года
Власти Новосибирской области намерены увеличить долю массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, до 98%. Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2026−2028 годы, этот показатель планируется достигнуть к концу 2028 года.
Регион уже занимает четвёртое место в общероссийском рейтинге эффективности цифровой трансформации. Ранее в областном правительстве сообщали о высоких результатах в таких сферах, как импортозамещение, информационная безопасность и число обращений граждан за услугами через интернет.
Параллельно ставится задача повысить удовлетворённость граждан качеством цифровых сервисов. Согласно прогнозу, доля услуг, где средняя оценка пользователей превысит 4.5 балла, к 2028 году должна составить от 65% до 69%.
Для достижения этих целей в регионе планируют активнее внедрять отечественные цифровые технологии и платформенные решения.