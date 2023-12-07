Новосибирская область введет цифровую систему для координации при ЧС

Платформа, разработанная в рамках цифровой трансформации, призвана улучшить скорость и качество реагирования на ЧС, а также предотвращать их возникновение.

Система, названная "Безопасный город", объединяет силы и средства для оперативного управления в чрезвычайных ситуациях. Она позволяет принимать обращения от жителей о ЧП, управлять планами и сценариями реагирования, координировать действия служб, а также прогнозировать развитие ситуации, добавил Цукар.

Модуль мониторинга за состоянием водных объектов через видеонаблюдение и цифровая карта безопасных мест для купания также будут внедрены в 2024 году. Эти меры направлены на снижение происшествий на водоемах, что особенно актуально после роста числа несчастных случаев на воде, о чем сообщал глава ГУ МЧС Виктор Орлов.

Цифровая система призвана повысить безопасность жителей области, обеспечивая более эффективную координацию действий и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.