Новосибирские больницы начали использовать ИИ для анализа снимков

С начала 2025 года система уже проанализировала более 361 тысячи изображений. ИИ выступает в роли помощника — он ускоряет обработку данных, но окончательный диагноз по-прежнему ставит врач. Это позволяет снизить нагрузку на специалистов и ускорить обследование пациентов.

Кроме того, в 71 медучреждении региона внедрили технологию голосового ввода на основе нейросетей. Она помогает врачам быстрее заполнять документацию и уменьшает количество ошибок при оформлении медицинских карт.

Власти отмечают, что использование ИИ — часть программы по цифровизации здравоохранения. Технологии не заменяют врачей, но делают их работу более эффективной.