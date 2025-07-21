Новосибирские больницы начали использовать ИИ для анализа снимков

Опубликовано 21 июля 2025, 19:531 мин.
Новосибирские больницы начали использовать ИИ для анализа снимковПомощь врачам с рентгеном и КТ
В медицинских учреждениях Новосибирской области начали применять искусственный интеллект (ИИ) для обработки рентгеновских снимков и данных компьютерной томографии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко после его рабочей поездки в регион.
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С начала 2025 года система уже проанализировала более 361 тысячи изображений. ИИ выступает в роли помощника — он ускоряет обработку данных, но окончательный диагноз по-прежнему ставит врач. Это позволяет снизить нагрузку на специалистов и ускорить обследование пациентов.
Кроме того, в 71 медучреждении региона внедрили технологию голосового ввода на основе нейросетей. Она помогает врачам быстрее заполнять документацию и уменьшает количество ошибок при оформлении медицинских карт.
Власти отмечают, что использование ИИ — часть программы по цифровизации здравоохранения. Технологии не заменяют врачей, но делают их работу более эффективной.