Новосибирские инженеры создали одноплатный компьютер на российском процессоре

Компьютер создан компанией «Элрон» и оснащен процессором СКИФ (Scythian) производства НПЦ «Элвис» с тактовой частотой 2 ГГц. Устройство имеет 4 ГБ оперативной и 32 ГБ энергонезависимой памяти, работает на Linux и поддерживает российские операционные системы.

Как отметила замдиректора «Элрон» Анастасия Брунгардт, разработка полностью производится в России и станет заменой британскому Raspberry Pi. Плата оснащена различными разъемами для подключения периферии и работы с мультимедиа.

Предприятие также выпускает аналогичные устройства с китайскими процессорами, обладающие модулями для работы с ИИ. Новый компьютер отличается высокой степенью локализации и предназначен для задач, требующих обработки данных при ограниченном энергопотреблении.