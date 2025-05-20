В России
Опубликовано 20 мая 2025, 16:58
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Новосибирские инженеры создали одноплатный компьютер на российском процессоре

Устройство заменит импортные аналоги в промышленности
В Новосибирске разработан одноплатный компьютер на отечественном процессоре СКИФ, предназначенный для промышленного применения. Устройство, представленное на форуме «Прибориум», может использоваться в станкостроении, приборостроении и машиностроении.
Новосибирские инженеры создали одноплатный компьютер на российском процессоре

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Компьютер создан компанией «Элрон» и оснащен процессором СКИФ (Scythian) производства НПЦ «Элвис» с тактовой частотой 2 ГГц. Устройство имеет 4 ГБ оперативной и 32 ГБ энергонезависимой памяти, работает на Linux и поддерживает российские операционные системы.

Как отметила замдиректора «Элрон» Анастасия Брунгардт, разработка полностью производится в России и станет заменой британскому Raspberry Pi. Плата оснащена различными разъемами для подключения периферии и работы с мультимедиа.

Предприятие также выпускает аналогичные устройства с китайскими процессорами, обладающие модулями для работы с ИИ. Новый компьютер отличается высокой степенью локализации и предназначен для задач, требующих обработки данных при ограниченном энергопотреблении.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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