В России
Опубликовано 10 июня 2024, 11:37
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Новосибирские разработчики создали долговечные батареи для сотовых вышек

У них есть функция самодиагностики
Разработчики из Новосибирска представили инновационные батареи для вышек сотовой связи, которые обещают значительно улучшить существующие системы. Срок службы новых батарей достигает 15 лет, что на 5 лет больше, чем у традиционных моделей. Они обладают функцией онлайн мониторинга, позволяющей отслеживать их состояние без человеческого вмешательства.
Новосибирские разработчики создали долговечные батареи для сотовых вышек

© Ferra.ru

Представители разработчиков отмечают, что новая технология призвана сделать обслуживание вышек связи более эффективным и надежным. Благодаря легкому весу и долгому сроку службы батареи идеально подходят для удаленных объектов, к которым трудно обеспечить доступ, особенно в непогоду.

Система автоматически проводит самодиагностику перед включением, что позволяет выявлять любые отклонения и предотвращать возможные поломки. Разработчики уже ведут переговоры с операторами связи и планируют в ближайшем будущем начать внедрение новой технологии в производство.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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