Новосибирские разработчики создали долговечные батареи для сотовых вышек

Представители разработчиков отмечают, что новая технология призвана сделать обслуживание вышек связи более эффективным и надежным. Благодаря легкому весу и долгому сроку службы батареи идеально подходят для удаленных объектов, к которым трудно обеспечить доступ, особенно в непогоду.

Система автоматически проводит самодиагностику перед включением, что позволяет выявлять любые отклонения и предотвращать возможные поломки. Разработчики уже ведут переговоры с операторами связи и планируют в ближайшем будущем начать внедрение новой технологии в производство.