Новосибирские разработчики создали долговечные батареи для сотовых вышек

Опубликовано 10 июня 2024, 11:37
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Новосибирские разработчики создали долговечные батареи для сотовых вышекУ них есть функция самодиагностики
Разработчики из Новосибирска представили инновационные батареи для вышек сотовой связи, которые обещают значительно улучшить существующие системы. Срок службы новых батарей достигает 15 лет, что на 5 лет больше, чем у традиционных моделей. Они обладают функцией онлайн мониторинга, позволяющей отслеживать их состояние без человеческого вмешательства.
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Представители разработчиков отмечают, что новая технология призвана сделать обслуживание вышек связи более эффективным и надежным. Благодаря легкому весу и долгому сроку службы батареи идеально подходят для удаленных объектов, к которым трудно обеспечить доступ, особенно в непогоду.
Система автоматически проводит самодиагностику перед включением, что позволяет выявлять любые отклонения и предотвращать возможные поломки. Разработчики уже ведут переговоры с операторами связи и планируют в ближайшем будущем начать внедрение новой технологии в производство.