Новосибирские стартаперы создали устройство для борьбы со стрессом

Опубликовано 05 июня 2024, 17:15
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Новосибирские стартаперы создали устройство для борьбы со стрессомЗа считанные минуты
Группа стартаперов из Новосибирска представила устройство, способное помочь в нормализации психического состояния и снижении уровня стресса за считанные минуты с помощью игр, управляемых дыханием.
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Устройство состоит из специальной гарнитуры, датчики и наушники, а также программного обеспечения, включающего игры, которые регулируются дыханием пользователя. Прототип устройства пока функционирует только на ПК, но в дальнейшем планируется его адаптация для мобильных устройств, сообщила руководитель проекта Анастасия Гришина.
Гришина отметила, что исследования влияния дыхания на эмоциональное состояние проводятся в медицине уже давно, но их целью было внедрение этих знаний в повседневную жизнь. Стресс переживает каждый, и новое устройство позволит без труда применять дыхательные техники для улучшения эмоционального состояния.