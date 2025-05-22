Новосибирские студенты создадут ИИ-переводчик для туристов и бизнеса

Приложение предназначено как для туристов, так и для деловых переговоров. Оно будет озвучивать перевод через динамик смартфона, а пользователь сможет слышать результат в наушниках. Система сможет распознавать акценты, фильтровать фоновые шумы и использовать разные голоса при переводе речи нескольких собеседников.

Разработчики отмечают, что их продукт превосходит существующие аналоги по скорости и качеству перевода. В основе технологии лежит морфемный токенизатор, который лучше понимает особенности русского языка по сравнению с западными аналогами.

Планируется выпустить две версии: упрощенную для туристов до конца октября 2024 года и профессиональную для бизнеса с учетом терминологии — к началу 2026 года.