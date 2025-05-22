Новосибирские студенты создадут ИИ-переводчик для туристов и бизнеса

Опубликовано 22 мая 2025, 13:441 мин.
Новосибирские студенты создадут ИИ-переводчик для туристов и бизнесаПриложение будет переводить речь с точностью свыше 80%
Студенты Новосибирского государственного университета и Новосибирского технического университета работают над созданием универсального переводчика на основе искусственного интеллекта (ИИ). Разработка будет поддерживать русский, английский и китайский языки, обеспечивая синхронный перевод с точностью не менее 80%.
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Приложение предназначено как для туристов, так и для деловых переговоров. Оно будет озвучивать перевод через динамик смартфона, а пользователь сможет слышать результат в наушниках. Система сможет распознавать акценты, фильтровать фоновые шумы и использовать разные голоса при переводе речи нескольких собеседников.
Разработчики отмечают, что их продукт превосходит существующие аналоги по скорости и качеству перевода. В основе технологии лежит морфемный токенизатор, который лучше понимает особенности русского языка по сравнению с западными аналогами.
Планируется выпустить две версии: упрощенную для туристов до конца октября 2024 года и профессиональную для бизнеса с учетом терминологии — к началу 2026 года.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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