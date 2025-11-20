Новосибирские ученые начали испытание алмазного покрытия для стентов

Исследователи изучают свойства покрытия, нанесенного на стенты из никелида титана. Основные задачи включают снижение воспалительной реакции организма после имплантации и повышение гемосовместимости материала. В перспективе это может увеличить срок службы сосудистых протезов.

Эксперименты проводятся на 20 кроликах, которых выбрали из-за стабильных размеров тела во взрослом возрасте. Животных будут наблюдать в течение года, используя щадящие хирургические методики. Общий срок исследований составит пять лет.