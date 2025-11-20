Новосибирские ученые начали испытание алмазного покрытия для стентов

Опубликовано 20 ноября 2025, 19:071 мин.
Новосибирские ученые начали испытание алмазного покрытия для стентовИсследование направлено на улучшение биосовместимости имплантов
Ученые из Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина в Новосибирске начали доклинические испытания нового покрытия для сердечно-сосудистых стентов. Технология алмазоподобного покрытия разработана томским Институтом сильноточной электроники. Проект поддержан Министерством науки и инновационной политики Новосибирской области и Российским научным фондом.
Исследователи изучают свойства покрытия, нанесенного на стенты из никелида титана. Основные задачи включают снижение воспалительной реакции организма после имплантации и повышение гемосовместимости материала. В перспективе это может увеличить срок службы сосудистых протезов.
Эксперименты проводятся на 20 кроликах, которых выбрали из-за стабильных размеров тела во взрослом возрасте. Животных будут наблюдать в течение года, используя щадящие хирургические методики. Общий срок исследований составит пять лет.