Новосибирские ученые нашли способ модификации алмазов

Ученые выявили закономерности роста графита на алмазе, что позволило им создать технологию нанесения графеновых покрытий. Такие материалы сочетают высокую прочность с электрической проводимостью.

Как пояснил научный сотрудник Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Борис Бохонов, графитовый слой на поверхности алмаза решает проблему соединения с металлами. Ранее разные коэффициенты теплового расширения приводили к растрескиванию соединений, а образование избыточных карбидных фаз делало алмаз хрупким.

Технология позволяет селективно наносить покрытия на определенные грани искусственных алмазов, формируя узоры из квадратов или шестиугольников.