Новосибирские ученые нашли способ модификации алмазов

Опубликовано 28 ноября 2025, 21:351 мин.
Новосибирские ученые нашли способ модификации алмазовНовый метод позволяет создавать гибридные материалы
Специалисты в Новосибирске разработали метод частичного превращения синтетического алмаза в графит на гранях кристалла. Это открывает возможности для создания новых материалов с заданными свойствами для современной техники.
© Ferra.ru
Ученые выявили закономерности роста графита на алмазе, что позволило им создать технологию нанесения графеновых покрытий. Такие материалы сочетают высокую прочность с электрической проводимостью.
Как пояснил научный сотрудник Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Борис Бохонов, графитовый слой на поверхности алмаза решает проблему соединения с металлами. Ранее разные коэффициенты теплового расширения приводили к растрескиванию соединений, а образование избыточных карбидных фаз делало алмаз хрупким.
Технология позволяет селективно наносить покрытия на определенные грани искусственных алмазов, формируя узоры из квадратов или шестиугольников.