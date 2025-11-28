В России
Опубликовано 28 ноября 2025, 21:35
1 мин.

Новосибирские ученые нашли способ модификации алмазов

Новый метод позволяет создавать гибридные материалы
Специалисты в Новосибирске разработали метод частичного превращения синтетического алмаза в графит на гранях кристалла. Это открывает возможности для создания новых материалов с заданными свойствами для современной техники.
Ученые выявили закономерности роста графита на алмазе, что позволило им создать технологию нанесения графеновых покрытий. Такие материалы сочетают высокую прочность с электрической проводимостью.

Как пояснил научный сотрудник Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Борис Бохонов, графитовый слой на поверхности алмаза решает проблему соединения с металлами. Ранее разные коэффициенты теплового расширения приводили к растрескиванию соединений, а образование избыточных карбидных фаз делало алмаз хрупким.

Технология позволяет селективно наносить покрытия на определенные грани искусственных алмазов, формируя узоры из квадратов или шестиугольников.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
