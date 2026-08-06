Новосибирские ученые нашли способ вернуть голос при параличе гортани

Новый метод предполагает использование фиброскопа — гибкой трубки с камерой, которую вводят через нос. Врач видит складки и по световому пучку на шее определяет точку инъекции. Затем иглой через шею вводится гиалуроновая кислота. Это позволяет вернуть смыкание и восстановить голос с минимальной травматичностью.

Испытания подтвердили эффективность: щель между складками уменьшилась, они смыкались при разговоре, голос вернулся, исчезло поперхивание. Процедура проводилась без госпитализации, с минимальным дискомфортом для пациентов.