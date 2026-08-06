Новосибирские ученые нашли способ вернуть голос при параличе гортани

Опубликовано 06 августа 2026, 19:141 мин.
Новосибирские ученые нашли способ вернуть голос при параличе гортаниМетод снижает риск осложнений
Специалисты Новосибирского государственного медицинского университета разработали и запатентовали метод точного введения гиалуроновой кислоты для восстановления голоса при одностороннем параличе гортани. Паралич возникает из-за повреждения нерва, например, после операции на щитовидной железе. Голосовая складка теряет подвижность, не может смыкаться, и голос становится хриплым или пропадает, пишет ТАСС.
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Новый метод предполагает использование фиброскопа — гибкой трубки с камерой, которую вводят через нос. Врач видит складки и по световому пучку на шее определяет точку инъекции. Затем иглой через шею вводится гиалуроновая кислота. Это позволяет вернуть смыкание и восстановить голос с минимальной травматичностью.
Испытания подтвердили эффективность: щель между складками уменьшилась, они смыкались при разговоре, голос вернулся, исчезло поперхивание. Процедура проводилась без госпитализации, с минимальным дискомфортом для пациентов.