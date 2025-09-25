Новосибирские ученые проведут доклинические испытания мРНК-вакцины от гриппа

Вакцины мРНК отличаются от традиционных: они не содержат целый вирус, а дают клеткам инструкцию для выработки части белка вируса. Это стимулирует иммунную систему к производству антител и формирует защиту от заражения.

Исследователи уже подтвердили эффективность вакцины на ранних этапах и показали ее способность защищать от различных штаммов вируса H1N1. Следующий шаг — доклинические испытания, после которых возможен переход к клиническим исследованиям при наличии финансирования.