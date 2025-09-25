Новосибирские ученые проведут доклинические испытания мРНК-вакцины от гриппа

Опубликовано 25 сентября 2025, 22:351 мин.
Новосибирские ученые проведут доклинические испытания мРНК-вакцины от гриппаРазработка нацелена на защиту от вируса H1N1
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН готовы начать доклинические испытания мРНК-вакцины против гриппа A/H1N1. Разработка находится на стадии уточнения состава и подбора лидирующего кандидата.
Вакцины мРНК отличаются от традиционных: они не содержат целый вирус, а дают клеткам инструкцию для выработки части белка вируса. Это стимулирует иммунную систему к производству антител и формирует защиту от заражения.
Исследователи уже подтвердили эффективность вакцины на ранних этапах и показали ее способность защищать от различных штаммов вируса H1N1. Следующий шаг — доклинические испытания, после которых возможен переход к клиническим исследованиям при наличии финансирования.