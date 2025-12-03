В России
Опубликовано 03 декабря 2025, 23:52
1 мин.

Новосибирские ученые разработали метод прогноза послеоперационного пареза

Вероятность осложнения вычисляют по активности кишечника
Ученые Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии запатентовали метод прогнозирования пареза кишечника. Это осложнение, характеризующееся ослаблением двигательной активности, может развиться после операций на позвоночнике.
Способ основан на анализе электроактивности отделов кишечника и внутрибрюшного давления. При поступлении пациента медики измеряют эти исходные показатели. Затем в режиме реального времени рассчитывают специальный параметр — перистальтический пик-фактор, который представляет собой соотношение электрической активности к давлению.

Диагностика проводится путем сравнения текущего значения этого фактора с предыдущим. Если показатель снижается на 40% или более, система сигнализирует о высокой вероятности развития пареза желудочно-кишечного тракта.

Метод позволяет проводить мониторинг в реальном времени и не зависит от приема антибиотиков или дорогостоящих лучевых методов диагностики, таких как компьютерная томография.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
