Новосибирские ученые разработали новое соединение от диабета

Опубликовано 10 ноября 2025, 19:211 мин.
Новосибирские ученые разработали новое соединение от диабетаПрепарат создан на основе природных растительных компонентов
Ученые Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали новое соединение для лечения метаболического синдрома и диабета второго типа. Оно создано на основе природных веществ, содержащихся в растениях, хвое и эфирных маслах.
Молекула сочетает производное фенилпропановой кислоты с терпеноидами из березовой коры, хвойной смолы и эфирных масел. Соединение активирует рецепторы PPAR, регулирующие углеводный и липидный обмен.
Испытания на мышах показали снижение уровня глюкозы и холестерина без негативного влияния на печень. Препарат обладает накопительным эффектом, в отличие от кратковременного действия многих современных средств.
Исследования продолжаются на клеточных тест-системах совместно с Институтом цитологии и генетики СО РАН. Метаболический синдром, который характеризуется ожирением, нарушением обмена веществ и гипертензией, повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.