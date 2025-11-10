Новосибирские ученые разработали новое соединение от диабета

Молекула сочетает производное фенилпропановой кислоты с терпеноидами из березовой коры, хвойной смолы и эфирных масел. Соединение активирует рецепторы PPAR, регулирующие углеводный и липидный обмен.

Испытания на мышах показали снижение уровня глюкозы и холестерина без негативного влияния на печень. Препарат обладает накопительным эффектом, в отличие от кратковременного действия многих современных средств.

Исследования продолжаются на клеточных тест-системах совместно с Институтом цитологии и генетики СО РАН. Метаболический синдром, который характеризуется ожирением, нарушением обмена веществ и гипертензией, повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.