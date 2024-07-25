Новосибирские ученые разработали новый способ получения лекарства от язвы

Основной карбонат висмута, активно применяемый в лечении заболеваний желудка и 12-перстной кишки, отличается высокой эффективностью и безопасностью. Новый метод, предложенный исследователями НГПУ, исключает использование нитратов, которые могут образовывать канцерогены.

По словам доцента НГПУ Екатерины Коледовой, для получения карбоната висмута растворяют оксид висмута в молочной кислоте и осаждают карбонат висмута с помощью раствора карбоната аммония. Получаемый продукт обладает высокой чистотой и соответствует международным стандартам фармакопеи.